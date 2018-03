Das Rote Kreuz berichtete danach von 25 bis 30 Verletzten, zwei davon schwer. Der Pass Gschütt in 694 Metern Seehöhe ist im Verlauf der B166 der Übergang von Gosau in Oberösterreich nach Rußbach im Bezirk Hallein im Tennengau in Salzburg.

Nach dem Vorfall standen die Einsatzkräfte von Rettung, Feuerwehr und Polizei im Großeinsatz. Die Hilfsorganisation rückte mit elf Rettungsautos aus Oberösterreich und vier aus Salzburg aus. Dazu kamen zwei Notarzthubschrauber und ein Notarzt-Einsatzfahrzeug aus Bad Ischl. Auch zwei Praktische Ärzte waren an der Unfallstelle. Alarmiert wurden weiters ein Kriseninterventionsteam sowie mobile Sondereinheiten zur Versorgung der Einsatzkräfte und zum Materialtransport. Ein Leitender Notarzt koordinierte den Einsatz.

Die Passstraße war nach dem Unfall für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Polizei konnte zum Unfallhergang vorerst keine Angaben machen.