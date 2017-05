In Dorf an der Pram (Bezirk Schärding) fuhr der als letzter in einer Gruppe fahrende Motorradfahrer auf seine Frau auf. Das Ehepaar stürzte mit den Motorrädern und wurde verletzt in das Spital eingeliefert, so die Polizei.

In Kleinzell (Bezirk Rohrbach) stürzte ein 74-Jähriger mit seinem Rennrad. Der Einheimische bremste sein Fahrrad in der Annahme ab, dass ihn ein nach links blinkender Pkw nicht bemerken könnte und kam dabei zu Sturz.

Ebenfalls durch ein Bremsmanöver ist eine 42-jährige Welserin mit ihrem Fahrrad in Thalheim (Bezirk Wels-Land) gestürzt. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. In St. Marien (Bezirk Linz-Land) stürzte eine 59-jährige Linzerin beim Fahrradfahren. Die E-Bike-Fahrerin wollte nach links abbiegen, übersah dabei einen Kleintransporter und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich.

Weiters mussten die Einsatzkräfte am Sonntag einen 57-jährigen verletzten Motorradfahrer in Sarleinsbach (Bezirk Rohrbach) versorgen. Der Mann aus Stadl-Traun war mit seinem Zweirad in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen und gestürzt.

Am Sonntagabend gab es noch zwei Unfälle mit Alkolenkern. Ein 56-Jähriger stürzte in Traun (Bezirk Linz-Land) mit seinem Fahrrad und blieb mit einer Kopfverletzung am Asphalt liegen. Der Mann aus St. Martin wurde ins Krankenhaus gebracht. Er hatte 1,84 Promille Alkohol im Blut.

In Schalchen (Bezirk Braunau) fuhr ein betrunkener Motorradlenker ungebremst auf einen vor einem Haus anhaltenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden das Auto und das Motorrad schwer beschädigt. Der Mann mit 0,84 Promille Alkohol im Blut wurde in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.