Nach Mord noch keine Spur von der Tatwaffe .

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in St. Peter-Freienstein (Bezirk Leoben) ist am Freitag die Suche nach der Tatwaffe mit Spürhunden fortgesetzt worden. Es soll sich um ein Küchenmesser handeln. Der Sohn der 50-Jährigen hat die Tötung seiner Mutter gestanden, unklar war vorläufig noch das Motiv der am Donnerstag entdeckten Bluttat.