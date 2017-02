Das entscheidende Tor für die Gastgeber erzielte Raphael Herburger in der 62. Minute. Zuvor hatte Norwegen zum Turnierauftakt gegen Frankreich mit 4:1 gewonnen.

Die Österreicher erwischten gegen die mit einigen Neulingen angetretenen Slowaken einen guten Start und gingen bereits in der 4. Minute dank eines Lokalmatadors in Führung. Graz-99ers-Akteur Daniel Woger überraschte den slowakischen Goalie mit einem Schuss aus spitzem Winkel.

Auch danach diktierten die Österreicher das Geschehen, ließen aber einige Chancen auf eine höhere Führung aus. Nach dem ersten Abschnitt wendete sich das Blatt - die Slowaken wurden deutlich stärker und die ÖEHV-Auswahl durfte sich vor allem bei Goalie Bernhard Starkbaum bedanken, dass die Führung bis zur zweiten Drittelpause hielt.

Auch im letzten Abschnitt hatten die Slowaken deutlich mehr vom Spiel und schafften schließlich in der 54. Minute verdient den Ausgleich, als David Griger unmittelbar nach dem Ende einer österreichischen Unterzahl aus kurzer Distanz erfolgreich war. Danach kämpften sich die Hausherren in die Verlängerung, wo sie dank des Treffers von Herburger nach schöner Vorarbeit von Alexander Pallestrang und Manuel Ganahl das bessere Ende für sich hatten.

Für die Österreicher geht es am Freitag (20.20 Uhr) gegen Norwegen weiter, zum Abschluss wartet am Samstag (18.00 Uhr) Frankreich. Der Truppe von Coach Roger Bader dient der Österreich Cup als Vorbereitung auf die B-WM vom 22. bis 28. April in Kiew. Die drei Turnier-Gegner sind allesamt bei der A-WM vom 5. bis 21. Mai in Köln und Paris im Einsatz.