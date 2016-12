Simonischek nahm den Preis der Europäischen Filmakademie am Samstagabend in Breslau (Wroclaw) für seine Rolle in Maren Ades Tragikomödie "Toni Erdmann" entgegen. Mit Simonischeks Preis ging bereits die zweite Auszeichnung an die deutsch-österreichische Koproduktion.

Zuvor war Regisseurin und Autorin Maren Ade als beste europäische Drehbuchschreiberin ausgezeichnet worden. "Ich bin sehr glücklich!", sagte Ade. "Es war ein langer Weg, das Skript zu schreiben." Ade ist mit ihrer Tragikomödie in gleich fünf Kategorien nominiert - unter anderem auch für den besten europäischen Film.

Rund 1.200 Gäste werden erwartet

Die 29. Europäischen Filmpreise werden am Samstagabend in der Europäischen Kulturhauptstadt Breslau vergeben. Rund 1.200 Gäste werden im Nationalen Forum für Musik erwartet, wenn die Europäische Filmakademie die besten Filmemacher und Werke des Jahres in insgesamt 22 Kategorien auszeichnet.

Die Vater-Tochter-Geschichte "Toni Erdmann" ging als bester Film, Peter Simonischek als bester Schauspieler, Sandra Hüller als beste Schauspielerin und Maren Ade sowohl als beste Regisseurin als auch für das beste Drehbuch ins Rennen.

In der Königskategorie "Bester europäischer Film" sind zudem "Elle", "Ich, Daniel Blake", "Julieta" und "Raum - Liebe kennt keine Grenzen" nominiert. Mit Ehrenpreisen werden dieses Jahr der irische Schauspieler Pierce Brosnan sowie der französische Drehbuchautor Jean-Claude Carriere bedacht. Die vom polnischen Schauspieler Maciej Stuhr moderierte Gala wird online übertragen.