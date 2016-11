Österreich war heuer bei In- und Ausländern um jeweils rund fünf Prozent stärker nachgefragt als in der Vorjahresperiode, teilte die Statistik Austria am Montag mit.

Rund 37 Prozent aller Nächtigungen (26,78 Mio.) entfielen in der Sommersaison auf Gäste aus Deutschland, hier gab es einen Anstieg um 6,9 Prozent. An zweiter Stelle standen die 22,23 Mio. Nächtigungen von Gästen aus Österreich (plus 5,2 Prozent). Starke Anstiege bei den Nächtigungen verbuchten auch Tschechen (17,8 Prozent), Niederländer, Schweizer, Belgier oder Briten. Rückgänge gab es aus Russland (14,8 Prozent), Italien oder Frankreich.

Der Oktober alleine brachte mit 7,58 Mio. Übernachtungen (plus 9,9 Prozent zum Vorjahresmonat) die meisten Nächtigungen seit Beginn der Aufzeichnungen. In der Sommersaison schnitten die Steiermark, Vorarlberg und Salzburg mit Anstiegen bei den Übernachtungen von jeweils über 6 Prozent am besten ab. In Niederösterreich blieb das Plus mit 0,9 Prozent bescheiden. Die mit Abstand meisten Übernachtungen (20,7 Mio.) gab es in Tirol, vor Salzburg (12,6 Mio.) und Kärnten (9,2 Mio.).

"Das starke Wachstum ist ein beeindruckender Leistungsnachweis unserer Tourismusbranche, die viel investiert und laufend neue Angebote entwickelt. Dazu kommt Österreichs Ruf als sicheres Qualitäts-Urlaubsland und das im internationalen Vergleich gute Preis-Leistungsverhältnis", sagt Wirtschafts- und Tourismusminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) anlässlich der aktuellen Zahlen der Statistik Austria. Besonders freut sich Mitterlehner über den Anstieg beim Inlandstourismus: "Damit bleibt viel Kaufkraft im Land."

Besonders stechen die Zahlen italienischer Urlauber in der Bundeshauptstadt hervor. Wien ist bei italienischen Touristen hoch im Kurs, bei Wien-Tourismus rechnet man bis Jahresende mit über 700.000 Nächtigungen italienischer Gäste. Allein im Oktober wurde ein Plus von 30 Prozent bei den Nächtigungen aus Italien gemeldet. Damit besetzt der südliche Nachbar nach Deutschland und den USA Platz drei im Ranking der Länder, auf die die meisten Wien-Nächtigungen zurückzuführen sind.

Die Inhaber der heimischen Hotels und Pensionen blicken nicht nur auf einen kräftigen Zuwachs bei den Urlauber- und Nächtigungszahlen im Sommer zurück, sondern haben auch einen fulminanten Start in die Wintersaison hingelegt. "Der Buchungsstand zum jetzigen Zeitpunkt liegt um 3 bis 4 Prozent über dem Vorjahr", berichtete die Branchensprecherin in der Wirtschaftskammer, Petra Nocker-Schwarzenbacher.

Der frühe Wintereinbruch mit Schneefall habe zu der guten Buchungslage beigetragen. "Die Schneedecke hält, die Aussichten für die nächsten Tage sind sehr ordentlich, einem guten Winterstart steht nichts im Weg", sagte die Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft am Montag vor Journalisten in Wien. "Sobald das Wetter stimmt, erfolgt der digitale Ansturm und es wird gebucht."