Stöger will Einmalzahlung auch für Beamten-Pensionisten .

Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) will die vereinbarte Einmalzahlung von 100 Euro, die zusätzlich zur Pensionsanpassung von 0,8 Prozent beschlossen wurde, auch den Beamten-Pensionisten zugutekommen lassen. Er gehe davon aus, dass dies im Parlament noch diskutiert werde, sagte Stöger am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast".