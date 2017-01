Mitterlehner dementiert Änderungen im Regierungsteam .

ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner hat am Mittwoch jüngste Gerüchte über Änderungen in seinem Regierungsteam dementiert. Am Rande einer Pressekonferenz nutzte er die Möglichkeit, um festzuhalten: "Wir oder ich planen keine Umstellungen."