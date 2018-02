Zuvor hatte der CAS am Donnerstag die Anhörung von Kruschelnizki abgesagt und mitgeteilt, dass eine Entscheidung auf Basis schriftlicher Eingaben gefällt wird. In der Mitteilung hieß es, die Entscheidung wurde auf Wunsch des Internationalen Olympischen Komitees, des Curling-Weltverbands und des Athleten getroffen.

Nachdem bei Kruschelnizki auch in der B-Probe das verbotene Mittel Meldonium nachgewiesen worden war, hatte der Curler mitgeteilt, er verzichte auf eine Anhörung. Sein Verband will die Medaille zurückgeben. CAS-Generalsekretär Reeb verwies darauf, der Athlet könne keinen Einspruch zurückziehen, den er nicht selbst eingereicht habe. Dies könnten nur das Internationale Olympische Komitee oder der Curling-Weltverband. Kruschelnizki hat einen formalen Verstoß eingeräumt, bestreitet aber Doping. "Ich habe niemals die Regeln des Sports gebrochen oder Doping genutzt", sagte Kruschelnizki in einer Mitteilung am Mittwoch.

Nach den Sanktionen gegen Russland wegen des Manipulationsskandals bei den Winterspielen 2014 in Sotschi will die IOC-Exekutive am Samstag entscheiden, ob die russischen Sportler am Sonntag bei der Schlussfeier wieder unter eigener Fahne, mit eigener Hymne und eigener Kleidung ins Olympiastadion einlaufen dürfen.