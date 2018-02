Eisschnellläuferin Herzog über 1.000 m Fünfte .

Die Tiroler Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat am Mittwoch bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang über 1.000 m Rang fünf belegt. Die 22-jährige lief im Gangneung Oval eine Zeit von 1:14,47 Minuten. Der Sieg ging an die Niederländerin Jorien ter Mors mit olympischem Rekord von 1:13,56. Nao Kodaira holte in 1:13,82 Minuten Silber, ihre Landsfrau Miho Takagi eroberte in 1:13,98 Bronze.