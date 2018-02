Die wegen des Sotschi-Dopingskandals unter neutraler Flagge spielenden Russen gewannen am Sonntag in Gangneung 4:3 nach Verlängerung (1:0,0:1,2:2 - 1:0) und sicherten sich am Schlusstag der Winterspiele in Südkorea das erste Gold seit 1992, als sie noch als GUS angetreten waren. Der entscheidende Treffer gelang Kirill Kaprizow in der 70. Minute.