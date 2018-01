Eiskunstlauf-Paar aus Nordkorea hofft auf Teilnahme .

Vor vier Monaten sicherte sich das Eiskunstlauf-Paar Ryom Tae-ok und Kim Ju-sik den ersten und bisher einzigen nationalen Quotenplatz Nordkoreas für die Olympischen Winterspiele. Ein sechster Platz in Oberstdorf reichte für die Qualifikation. Wie es nach der politischen Annäherung nun aussieht, dürfen Ryom/Kim am 14. Februar im Nachbarland ihr Kurzprogramm und am Tag darauf ihre Kür präsentieren.