Shiffrin verzichtet auf Abfahrt - Fokus auf Kombination .

US-Skistar Mikaela Shiffrin verzichtet erwartungsgemäß auf einen Start in der olympischen Abfahrt am Mittwoch. Die 22-jährige Riesentorlauf-Olympiasiegerin konzentriere sich stattdessen voll und ganz auf die auf Donnerstag vorverlegte Kombination, wie sie am Montag auf dem Twitter-Account des US-Teams betonte.