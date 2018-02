Short-Track-Ass Fontana holte erstes Gold für Italien .

Die Italienerin Arianna Fontana hat die erste Goldmedaille für ihr Heimatland bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang gewonnen. Die 27-Jährige setzte sich am Dienstag vor 11.000 Zuschauern in der Gangneung Eisarena im Short Track über 500 Meter im Finale in 42,569 Sekunden durch. Silber ging an Yara van Kerkhof aus den Niederlanden vor der Kanadierin Kim Boutin.