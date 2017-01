Der Film von Damien Chazelle, mit dem tanzenden und singenden Duo Emma Stone und Ryan Gosling, holte am Samstagabend in Los Angeles die Trophäe des Verbands Producers Guild of America (PGA).

Mit im Rennen waren neun weitere Filme, darunter "Moonlight", "Fences", "Hidden Figures" und "Manchester by the Sea". Über die Preise stimmen mehrere Tausend Filmproduzenten ab.

Häufig holt der PGA-Gewinner später auch den Oscar als "Bester Film", wie etwa "Birdman" (2015), "12 Years a Slave" (2014) und "Argo" (2013). Im vorigen Jahr fiel die Wahl allerdings anders aus: Die Finanzsatire "The Big Short" gewann den Produzenten-Preis, der Oscar ging an das Enthüllungsdrama "Spotlight". In diesem Jahr ist "La La Land" mit 14 Nominierungen der große Oscar-Favorit. Hollywoods wichtigster Filmpreis wird am 26. Februar verliehen.