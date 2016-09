Ein entgegenkommender 18-jähriger Pkw-Lenker übersah die Pensionisten auf der beleuchteten Straße aus bisher ungeklärter Ursache, wie die Polizei in der Nacht auf Freitag mitteilte.

Während es dem Mann noch gelang, von der Fahrbahn auf die angrenzende Wiese auszuweichen, wurde seine hinter ihm gehende Frau vom Pkw erfasst und in die angrenzende Wiese geschleudert. Dabei wurde sie schwer verletzt und nach Erstbehandlung durch den Notarzt an der Unfallstelle mit schwersten Verletzungen in die Intensivstation des BKH Lienz eingeliefert.