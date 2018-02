Ziegler/Kiefer langfristig mit guter Perspektive.

Der 27-jährige Severin Kiefer bestreitet in Pyeongchang seine bereits dritten Olympischen Winterspiele, seine 23-jährige Stoober Paarlauf-Partnerin Miriam Ziegler gar schon ihre dritten. Und auch wenn das Großereignis in Südkorea natürlich der absolute Saison-Höhepunkt für die beiden ist, das Karriere-Highlight soll es nicht sein. Die beiden haben vor, sich bis Peking 2022 noch um einiges zu verbessern.

Dabei ist der Leistungssprung in dieser Saison auffallend. "Wir haben es dieses Jahr gemerkt, dass die Preisrichter uns höher einstufen. Wir sind vom letzten Jahr von 23/24 in der B-Note auf 29 aufgestiegen", hat Kiefer der APA - Austria Presse Agentur schon vor Weihnachten vorgerechnet. "Das ist der größte Sprung, den wir in einem Jahr jemals gemacht haben. Eingestiegen sind wir bei 19. Wir sind jetzt in der B-Note nur noch zwei, drei Punkte weg von Medaillenkandidaten."

Bei den Europameisterschaften vor gut zwei Wochen in Moskau setzten die beiden noch einen drauf, indem sie in Moskau ihre Bestleistungen von der erfolgreichen Olympia-Qualifikation bei der Nebelhorn-Trophy Ende September in Oberstdorf in der Kür auf 117,81 und gesamt auf 181,75 Zähler steigerten. Mit EM-Platz sieben erreichten sie ihren bisher größten Erfolg. Bronze war 28,43 Punkte entfernt.

Das ist aber nur scheinbar viel, denn nach den Spielen bzw. nach dieser Saison werden die Karten im Paarlauf neu gemischt. Einige Duos werden nächste Saison nicht mehr dabei sein. "Wir sehen, wer vorne dabei ist, wie alt die alle sind", merkte Ziegler an. "Und dass bis jetzt in vielen dieser Länder nichts nachkommt. In Kanada zum Beispiel hören zwei von den Top-4-Paaren auf, da bleiben nur noch zwei für die nächsten zwei Jahre." Und Kiefer fügte an: "Das sind keine, die für uns unerreichbar wären."

Am realistischen sehen die beiden natürlich ein weiteres Annähern an die Podestplätze auf EM-Ebene. "Top fünf, Top drei die nächsten paar Jahre - hoffentlich", gab sich Kiefer optimistisch, und denkt auch schon einen Schritt weiter: "In der Welt wollen wir bis 2022 auch in der Medaillenkonstellation mitspielen." Um diese weiteren Schritte zu machen, müssen technische Defizite ausgemerzt werden. Kiefer: "Wir kriegen es hin immer wieder im Training, aber noch nicht jedes Mal im Wettkampf."

Für dieses Mal sind die Ziele noch bescheidener, nach Platz 17 in Sotschi 2014 soll es diesmal aber auf alle Fälle mit dem Einzug in die Kür der Top 16 klappen. "Die Finalteilnahme ist in unserer Hand", weiß Kiefer. Voraussetzung dafür ist eine Qualität im Programm wie in Oberstdorf oder Moskau." Die beiden auch privat gemeinsam durchs Leben gehenden und in Jadorf bei Kuchl wohnenden Sportler trauen sich durchaus einen Sprung auf Rang zwölf zu, die Top Ten aber noch nicht.

Ziegler war 2010 in Vancouver erst 15-jährig im Solo dabei gewesen (26.), bringt trotz ihres jungen Alters daher einiges an olympischer Erfahrung nach Pyeongchang mit. "Ich glaube, dass wir das schon besser hinkriegen können. Alles, was rundherum passiert, genießen können", gab die Burgenländerin an. "Es wird uns diesmal schon besser gelingen zu fokussieren. Wir haben 2014 auch gezeigt, was wir können. Ich glaube, dass wir das diesmal noch besser draufhaben."

Ihr Partner sieht das ähnlich, auch für ihn ist es ja keine Premiere. "Die Erfahrung hilft auf jeden Fall. Wir merken es auch jedes Jahr bei EM und WM, auch bei den Grand Prix", erläuterte Kiefer, vor vier Jahren mit Ziegler nur um einen Platz an der Olympia-Kür vorbeigeschrammt. "Das ist eine große Bühne. Das stumpft irgendwann ab und hilft, die Trainingsleistung besser abrufen zu können. Die Erfahrung bringt da wahnsinnig viel, das merken wir jede Saison."

Die Olympia-Eishalle werden Ziegler/Kiefer erst diese Woche nach ihrer Anreise kennenlernen. Mit der Vier-Kontinente-Meisterschaft wurde in dem Komplex in Gangneung schon ein großes Event ausgetragen, Europäer sind da nicht dabei gewesen. Kiefer: "Es gibt von der Beschaffenheit vom Eis Unterschiede - schnelleres Eis oder Eis, auf dem man besser springen kann." Ein paar Tage würden aber zur Gewöhnung reichen. Der Paarlauf-Bewerb findet am Mittwoch und Donnerstag nächster Woche statt.