Das Börsenbeben begann an der New Yorker Wall Street. Der US-Leitindex Dow Jones war am Montag unter anderem aus Sorge vor einer Zinswende um 4,6 Prozent auf 24.346 Punkte eingebrochen. Beim S&P 500 löste sich innerhalb eines Tages eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar in Luft auf. Das ist mehr als Deutschland in einem Quartal erwirtschaftet. Nur Stunden später wurden die Börsen in Asien und Australien nach unten gezogen. In Tokio schloss die Börse 4,7 Prozent im Minus, Hongkong verlor über fünf Prozent, das war der tiefste Stand seit Sommer 2015. Negativ betroffen waren auch die Finanzplätze im australischen Sydney und in Singapur.

In Europa hingegen erholten sich die Kurse nach einer anfänglichen Schwäche bald wieder. Dax und EuroStoxx50 rutschten am Dienstag um jeweils rund 2,5 Prozent auf 12.373 und 3386 Punkte ab, zeitweise waren es noch deutlich mehr. Der ATX in Wien wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.407,88 Punkten nach 3.506,85 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Abschlag von 98,97 Punkten bzw. 2,82 Prozent. In den ersten Handelsminuten war der Leitindex noch um knapp fünfeinhalb Prozent eingebrochen.

"Viele Anleger sind in Panik verfallen. Alle wollen durch die gleiche Tür", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Der "Angstbarometer" VStoxx, das die Nervosität der Anleger in Europa misst, schoss um 71 Prozent nach oben und notierte so hoch wie noch nie. An der New Yorker Börse zeichneten sich erneut Kursverluste ab.

"Wenn der Abverkauf in den USA weitergeht, wird sich die Lage hier nicht beruhigen", warnte Marktanalyst Heino Ruland vom Analysehaus Ruland Research. Auslöser des Kurssturzes ist die Sorge von Investoren, dass die Zeiten des billigen Geldes demnächst vorbei sein könnten und dass die US-Leitzinsen schneller steigen als bisher erwartet. Denn in den USA brummt die Wirtschaft, am Arbeitsmarkt läuft es rund, und die Löhne stiegen im Januar so stark an wie seit Mitte 2009 nicht mehr. Anleger schichten deshalb Geld tendenziell von Aktien in Anleihen um, da diese künftig wieder mehr Rendite abwerfen dürften.

Die Frage sei nun, ob der Kurssturz der Beginn einer größeren Korrektur sei oder nur ein temporäres Stimmungstief, sagte Marktanalyst Neil Wilson vom Brokerhaus ETX Capital. "Wenn Anleger auf das Gewinnwachstum und die Grundlagen der Weltwirtschaft schauen, gibt es Grund zum Optimismus. Wenn so eine Flucht aber erst einmal eingesetzt hat, ist sie nur schwer zu stoppen." Die Deutsche Bank empfahl Anlegern, die Füße still zu halten. "Ich gehe zwar davon aus, dass die wichtigsten Aktienindizes am Jahresende höher stehen werden als heute", so Chef-Anlagestratege Ulrich Stephan. "Die Schwankungsbreite dürfte jedoch hoch bleiben. Anleger sollten deshalb über eine Risikoreduktion in ihrem Portfolio nachdenken."

Analyst Dirk Gojny von der Essener National-Bank wertete die aktuellen Kursverluste als Gewinnmitnahmen, deren Deutlichkeit Anleger allerdings auf dem falschen Fuß erwischt habe. "Man hatte sich daran gewöhnt, dass sich Ausschläge in Grenzen halten." Beim Absturz der New Yorker Börse um 4,60 Prozent von einem Crash zu sprechen ist übertrieben, wenn vorher der Börsenindex Dow Jones 40 Prozent nach oben rennt", erklärte RBI-Chefanalyst Peter Brezinschek am Dienstag zur APA. "Das ist einfach eine notwendige Korrektur", so auch Friedrich Mostböck, Chefanalysten der Erste Group. "Es könnte jetzt schon noch eine Zeit lang nach unten gehen."

Bank-Austria-Chefanalystin Monika Rosen kann sich den jüngsten Kurssturz an der New Yorker Börse, der weltweit auch andere Aktienmärkte nach unten gezogen hat, eigentlich nicht erklären. Ausmaß und Geschwindigkeit der Abwärtsbewegung hätten sie überrascht, "ein auslösender Grund ist nicht wirklich greifbar", meinte sie am Dienstag im Ö1-"Mittagsjournal" des ORF-Radio. Ja, es seien davor die Aktienkursanstiege schon sehr respektabel gewesen, und auch die Renditen der Staatsanleihen hätten stark zugelegt - "aber das allein würde ich nicht für das Timing der Korrektur verantwortlich machen".