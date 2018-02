Über 30 Tote bei Erdbeben .

Knapp 24 Stunden nach einem schweren Erdbeben im Pazifikstaat Papua-Neuguinea haben die örtlichen Medien am Dienstag von mindestens 30 Toten berichtet. Im nur schwer zugänglichen Landesinneren seien in der Stadt Mendi mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen, in Kutubu und Bosave habe es mindestens 18 Tote gegeben, berichtete der "Post Courier".