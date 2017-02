Darüber hinaus habe es in der Provinz Surigao del Norte am späten Freitagabend Stromausfälle gegeben, einige Bauwerke seien zusammengestürzt, berichteten Behörden am Samstag.

Provinzgouverneurin Sol Matugas sagte in einem Radiointerview, viele der Betroffenen hätten einen Schock erlitten. Der Flughafen sei geschlossen worden. Die Provinz befindet sich 730 Kilometer südlich von der Hauptstadt Manila. Das Erdbeben war das stärkste in dieser Gegend seit 1879.