Nicht ganz so fulminant wie beim Shenzen International startete der Oberwarter in das nächste Turnier auf chinesischem Boden. Zwei solide Auftaktrunden (68 und 69) bedeuteten dennoch problemlos den Cut sowie Schlagdistanz in Richtung Spitze. Am Moving Day behielt Wiesberger die Nerven und setzte sich mit einer neuerlichen 69 auf Platz fünf fest. Vier Bogeys standen dabei einem Eagle und fünf Birdies gegenüber.

Platz vier für Wiesberger

Am Finaltag gelang dem 31-Jährigen die beste Leistung bei diesem Turnier. Der Südburgenländer kassierte lediglich einen Schlagverlust, vier Birdies und das dritte Eagle an diesem Wochenende ließen am Ende eine 67 aufblitzen.

Mit zwei Schlägen Rückstand auf Alexander Levy (der Franzose setzte sich im Stechen gegen den Südafrikaner Dylan Frittelli durch) sicherte sich Österreichs Nummer eins Rang vier und damit das nächste absolute Spitzenresultat auf der European Tour.