So haben sich bei dem seit 8. Mai laufenden Festival an der Croisette einige Favoriten herauskristallisiert - bei einer Festspielausgabe, die so politisch war wie lange nicht.

Sowohl Spike Lees "BlacKkKlansman" über einen schwarzen Polizisten, der den Ku-Klux-Klan infiltriert, als auch Eva Hussons Beitrag "Girls Of The Sun" über Frauen im Islamischen Staat überzeugten die Kritiker. Auch die Position von Frauen im Filmgeschäft war ein großes Thema am Roten Teppich. Mit Spannung wird nun erwartet, ob sich die Jury unter Vorsitz von Cate Blanchett erstmals für einen afroamerikanischen Hauptpreisträger entscheidet, oder ob vielleicht zum zweiten Mal eine Frau die Goldene Palme mit nach Hause nehmen kann.