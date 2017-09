ManU zog dank 4:0 gegen Everton mit City gleich .

Manchester United und City marschieren in der englischen Fußball-Premier-League aktuell im Gleichschritt an der Spitze. Einen Tag nach dem 6:0 Citys in Watford zog der Rekordmeister daheim dank eines 4:0 gegen Everton mit 13 Punkten und 16:2 Toren mit dem Lokalrivalen exakt gleich.