Der Titelverteidiger gewann in Abwesenheit des geschonten Cristiano Ronaldo auswärts gegen Las Palmas dank Treffer von Gareth Bale (26., 51./Elfmeter) und Karim Benzema (39./Elfmeter) mit 3:0 und liegt damit vier Punkte vor dem Vierten Valencia, der am Sonntag bei Leganes antritt. Auf Spitzenreiter FC Barcelona, am Abend beim FC Sevilla zu Gast, fehlten Real zwölf Punkte.