Dagegen protestierten Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) am Mittwoch auf der Wiener Mariahilfer Straße.

Die aussortierten Kücken sind aufgrund ihres Geschlechts für die Eierindustrie nicht verwertbar. In der Regel werden die Eintagskücken vergast und danach geschreddert, so der VGT. Im vergangenen Jahr wurden 9,260.115 männliche Kücken aussortiert, was bedeutet, dass alle 3,5 Sekunden ein Hahnenkücken getötet werde. Nur männlichen Kücken aus Bio-Freilandhaltung werde dieses Schicksal erspart.