Froome dementierte Doping-Schuldeingeständnis .

Radstar Christopher Froome hat einem Medienbericht über sein angebliches freiwilliges Schuldeingeständnis in der Salbutamol-Affäre widersprochen. "Ich habe den Bericht in der Corriere della Serra heute Morgen gesehen - er ist komplett unwahr", schrieb der britische Tour-de-France-Seriensieger am Dienstag auf Twitter.