Das Bora-Team verzichtet wie erwartet auf Vorjahres-Etappensieger Lukas Pöstlberger, der nach einer neuerlichen Erkrankung nicht in Hochform ist. Im Aufgebot der Mannschaft stehen aber dessen Landsmänner Patrick Konrad und Felix Großschartner. Auch der Steirer Georg Preidler nimmt den Giro in Angriff.

Preidler, der für den Groupama-Rennstall in die Pedale tritt und Helferdienste für Mitfavorit Thibaut Pinot leisten soll, ist zum dritten Mal in Folge bei der Italien-Rundfahrt mit von der Partie. Konrad und Großschartner hatten auch schon im Vorjahr am Giro teilgenommen.

Matthias Brändle (Trek) fällt hingegen verletzt aus. Der Zeitfahrspezialist hat sich am Dienstag vor dem Prolog der Tour de Romandie beim Einfahren einen Schlüsselbeinbruch zugezogen.

Wie der Vorarlberger sind mit dem demnächst zurückkehrenden Bernhard Eisel (Dimension Data) sowie Marco Haller (Katjuscha) derzeit auch noch zwei weitere österreichische World-Tour-Profis rekonvaleszent. Eisel brach sich Mitte März bei einem Rennsturz einen Knochen im Handgelenk und zog sich Gesichtsblessuren zu. Der Routinier wird aber kommende Woche bei der Yorkshire-Rundfahrt wieder ins Renngeschehen einsteigen. Haller verletzte sich in der Vorwoche bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer am linken Knie. Der Kärntner fällt mehrere Monate aus und verpasst unter anderem die Tour de France.