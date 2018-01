Sein Rückstand auf Spitzenreiter Kevin Benavides (Honda) erhöhte sich vor dem einzigen Ruhetag am Freitag aber auf 3:50 Minuten. Der zweitplatzierte Franzose Adrien van Beveren (Yamaha) liegt 1:57 hinter dem Argentinier. Walkners Vorsprung auf den unmittelbar hinter ihm liegenden Spanier Joan Barreda (Honda) beträgt mehr als fünf Minuten.

Nach dem Ruhetag in La Paz geht es am Samstag in die erste Marathon-Etappe. Der siebente Tagesabschnitt führt über 726 Kilometer nach Uyuni, der darauffolgende am Sonntag über 584 Kilometer von Uyuni nach Tupiza. An diesen beiden Tagen dürfen die Teilnehmer keine Hilfe von außen in Anspruch nehmen.