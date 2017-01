Der 30-jährige Salzburger beendete die elfte Etappe am Freitag nach 288 Kilometern 10:33 Minuten hinter dem siegreichen Portugiesen Paulo Goncalves (Honda) auf Rang zehn. Walkners britischer KTM-Teamkollege Sam Sunderland wurde Tagesfünfter und baute seine Gesamtführung auf 33:09 Minuten aus.

Walkner hatte am Freitag auf den ersten 50 Kilometern - "das war eine sandige Piste mit vielen Wellen" - Probleme. "Ich habe mir vor zwei Tagen das Knie ausgedreht oder gestaucht, deshalb habe ich in den ganzen Kompressionen den Druck nicht ganz ausgehalten vom Knie her", erklärte der ehemalige MX3-Motocross-Weltmeister, warum er auf diesem Teilstück viel Zeit verloren hatte.

Danach nahm Walkner aber mächtig Fahrt auf und verteidigte seine Gesamtplatzierung erfolgreich. "Auf den folgenden Bergstraßen und schnellen Pisten ist es dann schon besser gegangen. Im Endeffekt passt es ganz gut, Platz zwei im Endklassement sollte hinhauen", meinte der KTM-Werkspilot, der bei seiner dritten Teilnahme ganz kurz vor der Realisierung seines Traumes von der ersten Zielankunft und vom ersten Podestplatz eines Österreichers in der Dakar-Endwertung steht.

"Aber es kann noch viel passieren. Und vorbei ist es erst, wenn es wirklich vorbei ist", betonte der Freund von Österreichs Ski-Superstar Marcel Hirscher, dass er sich auf die Schlussetappe "gescheit vorbereiten" werde. "Ich werde sicher nicht taktieren, sondern noch einmal ans Limit gehen, denn dann ist man am aufmerksamsten und funktioniert das System Walkner am besten."

Nur noch 64 Sonderprüfungskilometer müssen er und Sunderland am Samstag auf dem Weg zum Ziel in Buenos Aires überstehen, um die bisher größten Erfolge in ihren Rallye-Karrieren perfekt zu machen. Für den Mattighofener Motorrad-Hersteller KTM wäre es der bereits 16. Dakar-Sieg en suite.

Ergebnisse der 11. Etappe der Rallye Dakar vom Freitag (San Juan - Rio Cuarto mit 288 km Sonderprüfung) - Motorrad-Wertung: 1. Paulo Goncalves (POR) Honda 3:18:47 Stunden - 2. Joan Barreda Bort (ESP) Honda +1:09 Minuten - 3. Adrien van Beveren (FRA) Yamaha 2:38 - 4. Gerard Farres Guell (ESP) KTM 6:04 - 5. Sam Sunderland (GBR) KTM 7:25. Weiter: 10. Matthias Walkner (AUT) KTM 10:33

Gesamtwertung: 1. Sunderland 22:01:08 Stunden - 2. Walkner +33:09 Minuten - 3. Van Beveren 37:10 - 4. Farres Guell 37:22 - 5. Barreda Bort 47:31 - 6. Goncalves 52:46