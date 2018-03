"Österreich ist neben Belgien und Luxemburg das einzige EU-Land, in dem Rauchen ab 16 Jahren erlaubt ist", in den anderen EU-Staaten gelte eine Altersgrenze von 18, so die Räte von Wien, Steiermark und Burgenland, Jürgen Czernohorszky, Ursula Lackner und Astrid Eisenkopf.

Eine rasche Umsetzung österreichweiter Präventionsmaßnahmen durch die Bundesregierung in Kombination mit harmonisierten Jugendschutzbestimmungen sei dringend notwendig, hieß es weiter. "Der gestrige Vorschlag der Bundesregierung, das Rauchverbot in Gastronomiebetrieben weiter zu erlauben, widerspricht jedenfalls dem Beschluss der Landesjugendreferenten vom März 2017."

Aktivitäten im Hinblick auf verstärkte präventive Maßnahmen seien weiterhin nicht in Sicht. Österreich weise aber eine besonders hohe Zahl an Rauchern auf. Im internationalen Vergleich liegen die heimischen 15-Jährigen an der Spitze: Laut OECD rauchen 29 Prozent aller 15-jährigen Mädchen und 25 Prozent aller 15-jährigen Burschen.