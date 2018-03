Es würden Zölle auf "Harley-Davidson, auf Bourbon und auf Blue-Jeans" gelegt, sagte Juncker am Freitag vor deutschen Journalisten. Die Maßnahmen würden in Einklang mit den Vorschriften der Welthandelsorganisation (WTO) stehen.

Geprüft werden müssten noch die Einzelheiten der US-Maßnahmen, die ja noch nicht bekannt seien. "Das ist alles nicht vernünftig, aber Vernunft ist ja ein Gefühl, das sehr unterschiedlich verteilt ist in der Welt", sagte Juncker zu dem Streit weiter. "Wir sind da, und man wird uns auch kennenlernen."

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag Zölle im Stahl- und Aluminium-Bereich angekündigt, um die US-Industrie zu schützen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat sich indes der weltweiten Kritik an den US-Strafzöllen angeschlossen. Diese Zölle würden "wahrscheinlich Schaden nicht nur außerhalb der USA, sondern auch der US-Wirtschaft selbst" zufügen, erklärte IWF-Sprecher Gerry Rice am Freitag in Washington. Es seien Schäden für die US-Industrie- und Baubranche mit ihrem großen Bedarf an diesen Metallen zu befürchten.

Rice warnte auch vor Kettenreaktionen in anderen Ländern. Wie die USA könnten nun auch andere Länder Gründe der nationalen Sicherheit als Begründung anführen, um weitreichende Handelsbeschränkungen zu verhängen. Die USA und ihre Handelspartner sollten vielmehr "konstruktiv zusammenarbeiten", um Handelsstreitigkeiten "ohne Rückgriff auf derartige Notmaßnahmen" zu bereinigen.