Für das Vorhaben soll auch ein Rechtsgutachten eingeholt werden. SPÖ und NEOS signalisierten unter Vorbehalt Zustimmung.

Es gehe darum zu signalisieren, dass Österreich ein säkulärer Staat sei, begründetet Bildungsminister Faßmann den Vorstoß der Regierung zu einem Kopftuchverbot für Kinder. Man werde bei der Erarbeitung des Gesetzes auch die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich einbinden, kündigte er an. Laut Theologen sei ein Kopftuch erst ab der Pubertät notwendig, argumentiere Faßmann.

Der Bildungsminister sprach auch davon, über das Kopftuchverbot in Volksschulen und Kindergärten Diskriminierung entgegenwirken zu wollen. Es handle sich um eine "Form von stärkerer Gemeinschaftsbildung". Zahlen, wie viele Kinder betroffen sein könnten, gebe es zwar noch keine. Aber: "Die Rechtssetzung ist nicht abhängig von der quantitativen Dimension."

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nahm eine entsprechende Initiative von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auf und will nun auch ein Kopftuchverbot an Kindergärten und Volksschulen. Gegenüber dem Ö1-"Morgenjournal" kündigte er eine entsprechende Gesetzesinitiative an, die im Ministerrat eingeleitet werden soll. Begründet wird vom Kanzler sein Vorhaben damit, dass man jeder Entwicklung von Parallel-Gesellschaften entgegenwirken wolle. Alle Mädchen sollten die gleichen Entwicklungschancen haben.

Regierung benötigt Unterstützung von SPÖ oder NEOS

Teile des neuen Kinderschutzgesetzes werden nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit umsetzbar sein, womit die Regierung Unterstützung von SPÖ oder NEOS benötigt. Beide Parteien zeigten sich grundsätzlich auch gesprächsbereit, forderten aber eine breiter aufgestellte Debatte über Integration. Außerdem plädierten die NEOS zu Vorsicht bei Kleidungsvorschriften.

"Die SPÖ lehnt es ab, wenn Mädchen im Kindergarten und der Volksschule Kopftuch tragen", sagte SP-Chef Christian Kern. Aber: "Reale Probleme brauchen konkrete Lösungen, Einzelmaßnahmen alleine lösen nur wenig." Kern erinnert außerdem daran, dass der heutige Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) noch als Integrationsstaatssekretär gefordert hatte, die Integrationsdebatte "nicht auf plumpe Botschaften wie 'Kopftuch - ja oder nein'" einzuschränken.

Kern fordert daher ein umfassendes "Integrationspaket" und verlangt von der Regierung, auf Kürzungen bei Integrationsmaßnahmen im Bildungsbereich und beim Integrationsjahr zu verzichten. Außerdem will die SPÖ ein zweites Gratiskindergartenjahr und einen Ausbau der Ganztagsschulen mit kostenlosem Essen und Freizeitangebot bis 2025. Kern: "Wir fordern von der Regierung seriöse Verhandlungen über dieses Maßnahmenpaket und nicht nur über eine Einzelforderung."

Strolz: "Mit Bekleidungsvorschriften müssen wir vorsichtig sein."

Etwas skeptischer reagierte NEOS-Chef Matthias Strolz auf den Vorstoß der Regierung: "Mit Bekleidungsvorschriften und -verboten müssen wir in einer liberalen Demokratie immer vorsichtig sein." Den Entwurf der Regierung will er sich dennoch "anschauen". Weder dürfe es den Zwang zum Kopftuch, noch Mobbing gegen Kopftuchträgerinnen geben, so Strolz. Auch er kritisiert die von der Regierung geplanten Kürzungen bei Integrationsmaßnahmen: "Die Bundesregierung darf sich nicht hinter populistischen Zügen verstecken, während sie echte Integrationsarbeit durch Mittelkürzungen erschwert."

Der NEOS-Chef fordert einen "Integrationsgipfel" mit Experten, Verantwortungsträgern und Betroffenen: "Symboldebatten können niemals eine ernsthafte Integrationspolitik ersetzen." Von der Islamischen Glaubensgemeinschaft fordert Strolz ein "entschlossenes Auftreten" für einen "Islam europäischer Prägung".

Der Vorsitzende der Pflichtschullehrer-Gewerkschaft, Paul Kimberger, kann mit einem Kopftuchverbot "durchaus etwas anfangen". "Im Sinne der Kinder und der Liberalität können wir in den Schulen - und zwar bei Lehrerinnen und bei Schülerinnen - gern auf das Kopftuch verzichten", so Kimberger in der "Presse".

Kimberger würde dieses sogar auf Zehn- bis 14-Jährige ausdehnen. Probleme mit kopftuchtragenden Schülerinnen habe es bisher allerdings keine gegeben, räumte er ein. Ausnahme sei der Turnunterricht, wobei auch hier alles "meist eine Frage der Kommunikation" sei.

"Grundsätzlich nichts " von einem Kopftuchverbot hält dagegen Gemeindebundpräsident Alfred Riedl. "Und wir diskutieren ein großstädtisches Problem, als hätten wir es im ganzen Land. Wir in den Gemeinden haben dieses Problem einfach nicht."