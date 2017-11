Bei dem weltbekannten Bariton mit dem markanten weißen Haar wurde vor mehr als zwei Jahren ein Hirntumor entdeckt. Daraufhin sagte er die meisten Konzerte ab. Auch an der Wiener Staatsoper war er in dieser Saison ursprünglich für "Un ballo in maschera", "Otello" und "Rigoletto" vorgesehen gewesen. Noch im Juni war sein Auftritt der berührende Höhepunkt der Sommernachtsgala in Grafenegg.