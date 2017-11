"Ich möchte 2018 die eine oder andere Trophäe mit nach Hause nehmen", erklärte Wiesberger am Freitag. Auch der Ryder Cup in Paris ist für ihn ein großes Thema. Die abgelaufene Saison sei eine erfolgreiche gewesen, betonte der Gewinner des Shenzhen International bei der Vertragsverlängerung als Markenbotschafter für Raiffeisen in Wien.

"In den letzten paar Monaten war die Konstanz über vier Runden nicht ganz da", meinte Wiesberger. Zuvor hatte er zwölf Monate lang stets den Cut geschafft, im US-PGA-Championship Mitte August riss diese Serie. Im Finish der langen Saison habe auch die mentale Frische etwas gefehlt, gab der 32-Jährige zu.

"Leistungssprung wird wichtig sein"

2018 will Wiesberger gleich einen guten Start hinlegen. "Im Frühjahr will ich wieder in den Sphären sein, in denen ich mich sehe." Der Auftakt erfolgt mit dem Teambewerb Eurasia Cup, danach folgen Abu Dhabi, Dubai und Malaysia. Die weiteren Einsätze stehen noch nicht definitiv fest. Wiesberger, der auch Spielervertreter ist, gab jedenfalls ein Bekenntnis zur Europa Tour ab. Diese wurde 2017 durch Einführung der hochdotierten Rolex-Serie aufgewertet. Einsätze in den USA hat er derzeit nur im Vorfeld der dortigen Major-Turniere geplant.

Top-Platzierungen und damit verbundene Punkte sind auch für die Nominierung für den Ryder Cup, den Team-Vergleich der besten Golfer Amerikas und Europas, wichtig. Die meisten werden bei den vier Major-Turnieren, in der WGC- und der Rolex-Serie vergeben.

Die kommende Auflage des traditionellen Kontinentvergleichs steigt im September 2018 in Paris. An diesem Schauplatz hat der Oberwarter 2015 die Open de France und seinen bisher bedeutendsten von fünf Titeln gewonnen. "Wenn ich mich qualifizieren will, wird ein Leistungssprung wichtig sein, um so viele Punkte wie möglich zu bekommen", erklärte Wiesberger.

"Plane mit Atzenbrugg"

Der 32-Jährige ist Turnierbotschafter der Lyoness Open in Atzenbrugg, dem einzigen heimischen Turnier der European Tour. Dort hat er zuletzt in der Woche vor den US Open immer gespielt. "Zum jetzigen Zeitpunkt plane ich mit Atzenbrugg", sagte Wiesberger. Es sei aber noch lange hin bis zum Turnier im Juni und in dieser Phase fänden große Turniere statt, schränkte der Gewinner von 2012 etwas ein.

2018 wird Matthias Schwab nach geschaffter Qualifikation als zweiter Österreicher auf der Tour spielen. Als Absolvent der "Tour School" allerdings mit etwas geringeren Startmöglichkeiten als der in den Top 50 der Weltrangliste platzierte Wiesberger. Beim Turnier in Dubai, für das der Steirer eine Einladung bekommen hat, werden sich die Wege aber kreuzen. "Wir sind alle begeistert über das Golf, das er spielen kann", sagte Wiesberger über seinen 22-jährigen Landsmann.