Mann bei Forstarbeiten von fallendem Ast getötet .

Ein 44-Jähriger ist am Samstag bei Forstarbeiten in Anthering (Flachgau) getötet worden. Ein herabfallender Ast dürfte den Mann am Kopf getroffen haben, bestätigte die Polizei Salzburg einen Bericht des "ORF Radio Salzburg". Der Einheimische war während des Unfalls alleine am Werk. Ein Jäger fand ihn gegen 10.00 Uhr und alarmierte die Einsatzkräfte. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos.