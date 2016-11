Vorerst kein weiterer Vogelgrippe-Verdachtsfall .

Nachdem am Donnerstag der Fall einer an Vogelgrippe verendeten Wildente in der Salzburger Gemeinde Mattsee im Flachgau bekannt geworden ist, liegt vorerst kein weiterer Verdachtsfall in Salzburg vor. Das sagte Landesveterinärdirektor Josef Schöchl am Freitag auf Anfrage.