Der viertägige Ausflug soll so diskret wie möglich ablaufen, über den genauen Ablauf ist ein Mantel des Schweigens gehüllt. Willem Alexander und Maxima sind laut dem Bericht am Sonntag am Flughafen in Salzburg gelandet. Nach dem Abstecher nach Seewalchen am Attersee am Montag, soll das Königspaar am Dienstag wieder in Salzburg verweilen. Am Mittwoch soll ein Ausflug in die Steiermark nach Altaussee geplant sein.

Laut einem Bericht auf ooe.orf.at nächtige das royale Paar nicht in einem Hotel, sondern privat im Attergau.