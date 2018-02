Häftling nützte Spitalsaufenthalt zur Flucht .

Ein 43-jähriger Häftling der oberösterreichischen Justizanstalt Suben hat einen Spitalsaufenthalt in der Bezirksstadt Schärding am Montag zur Flucht genützt und ist aus dem zweiten Stock gesprungen. Sein 26-jähriger Sohn half ihm laut Polizei dabei, er wartete unten in einem Fluchtauto. Nach dem Flüchtigen wird noch gefahndet.