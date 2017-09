Gute Stimmung beim Tourstopp in Eisenstadt. In der BVZ-Redaktion stellte sich ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz auch den Fragen der Leser.

Jede Menge Fans und Funktionäre fanden sich am Samstag unter dem neuen Dach des Eisenstädter Eislaufplatzes ein, um sich gemeinsam mit ÖVP-Spitzenkandidat und Außenminister Sebastian Kurz auf die bevorstehenden Gemeinderats- und Nationalratswahlen einzuschwören.

Bei Partymusik und mit Moderator Peter L. Eppinger warteten die ÖVP-Landesspitze mit Obmann Thomas Steiner und prominente Gäste wie Vera Russwurm und Andy Lee Lang auf die Hauptrede des Nachmittags. In seiner Ansprache motivierte Kurz dann für die letzten Wochen bis zur Wahl.

Im Rahmen der Reihe „Mit der BVZ am Tisch“ stellte sich Minister Kurz am Samstag in der Redaktion in Eisenstadt auch den Fragen von BVZ-Lesern.

Alles über die Diskussionsrunde findet ihr am Mittwoch in Ihrer BVZ.