Frau prallte in Eferding gegen Hausmauer .

Wegen Sekundenschlaf kam in der Nacht auf Sonntag eine 62-jährige Lenkerin aus Eferding mit ihrem Auto in ihrer Heimatstadt von der Straße ab und stieß nach knapp 40 Metern gegen die Mauer einer Lagerhalle eines Bauernhofs. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie sich nicht mehr selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte. Eine Autofahrerin, die den Unfall bemerkte, verständigte die Rettung.