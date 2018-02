Weitere, verstärkte Unterstützung von Österreich erhofft er sich im Hinblick auf den angestrebten EU-Beitritt des Landes, im Kosovo-Konflikt und bei der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, erklärte er nach einem Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Die Zusammenarbeit mit Österreich sei "sehr gut", sie könnte aber laut Vucic "noch besser" sein. Man sei Österreich jedenfalls zu Dank verpflichtet. Kurz habe sich bereits als Außenminister stark für die EU-Kandidatur der Westbalkan-Länder eingesetzt. Auch in der Flüchtlingskrise sei Kurz Serbien "Tag und Nacht" zur Seite gestanden, sagte Vucic. Man wisse, dass Kurz nun als Regierungschef viele andere Themen zu bearbeiten habe, erhoffe sich aber, dass er sich im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes auch weiterhin für Serbien stark mache.

Das Land brauche auch die Unterstützung Österreichs bei der Lösung des Kosovo-Konflikts. Wie diese Unterstützung aussehen könnte, hatte er zuvor schon bei einem Pressegespräch mit Bundespräsident Van der Bellen erklärt: Indem sich Österreich offen zeige für verschiedene Optionen der Lösung des Konflikts zwischen Serben und Albanern. Und indem es die schließlich erzielte Lösung auf internationaler Ebene unterstütze. Letztlich seien es aber Serben und Albaner selbst, "die eine Lösung finden müssen", fügte Vucic beim Pressegespräch mit Kurz hinzu.

Auf wirtschaftlicher Ebene erhofft sich Vucic noch stärkeres Engagement österreichischer Unternehmer. Das Land befinde sich "auf dem Weg nach Europa". Das Investitionsumfeld sei noch nie so gut gewesen. Deswegen sei er zuversichtlich, dass noch viele weitere österreichische Investoren den Weg nach Serbien finden werden.

Kanzler Kurz lobte die "positive Entwicklung" des Landes in den letzten Jahren. Der Wirtschaft gehe es immer besser, woran auch Österreich "als größter ausländischer Investor" beteiligt sei. Vucic habe wichtige Reformen auf den Weg gebracht, die das Land auf Kurs Richtung Europa bringen würden. Man werde den österreichischen Ratsvorsitz nutzen, um die Integration von Serbien und der anderen Westbalkanländer voranzutreiben, versicherte der Kanzler. Man werde auch eng bei jenen Themen zusammenarbeiten, die zentral für die Region seien. Damit meine er die Bekämpfung der Korruption, "notwendige Reformen" und "bilaterale Maßnahmen", um die Konflikte in der Region endgültig "zu begraben".

Vor dem Besuch beim Bundeskanzler war Vucic bereits mit Bundespräsident Van der Bellen zusammengetroffen. Dabei kündigte Vucic an, dass der Dialog mit Prishtina vonseiten Serbiens weiter gesucht werde. Eine Annäherung mit dem Kosovo sei die Bedingung für den EU-Beitritt, den man anstrebe. Bundespräsident Van der Bellen sicherte Vucic bei einem gemeinsamen Pressegespräch dabei die "volle Unterstützung" Österreichs zu.

Frieden und Stabilität sei eine "Schlüsselfrage" für die Balkanregion, sagte Vucic. Belgrad werde "alles tun", um die Konflikte zu reduzieren. Problematisch sei insbesondere das Verhältnis zum Kosovo, den Serbien nicht anerkennt hat. Unlängst wieder aufgenommene Normalisierungsgespräche waren nach der Ermordung des Serben-Führers Oliver Ivanovic in Nordkosovo wieder abgebrochen worden.

Vucic erklärte am Freitag in Wien, dass man diesen "eingefrorenen Konflikt" lösen könne, wenn man den "Blick in die Zukunft" richte und zu Kompromissen bereit sei. Van der Bellen habe im Gespräch einen "sehr klugen Satz" gesagt: "Wenn man eine Lösung will, dann kann nicht eine Seite alles bekommen." Das sei auch sein Motto im Kosovo-Konflikt, den man keinesfalls "an die Kinder und Kindeskinder" weitervererben dürfe.

Auch was den Konflikt mit Zagreb anbelangt - eine von Serbien organisierte Ausstellung über das Ustascha-Konzentrationslager Jasenovac hatte für diplomatische Verstimmungen gesorgt -, zeigte sich Vucic zuversichtlich. Was die Vergangenheit angehe, vertrete man unterschiedliche Standpunkte, das betreffe aber nicht die Zukunft. Den Kommentatoren, die auf beiden Seiten den Konflikt anfachen wollten, dürfe man "kein Gewehr in die Hand geben".

Beide Staatsoberhäupter lobten die guten bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Serbien. Für den "guten Freund" Vucic sei der Besuch der Bundeshauptstadt aufgrund der vielen Wiener Bürger mit serbischen Wurzeln ein "Heimspiel", so Van der Bellen. Der serbische Präsident bedankte sich bei Österreich für die "zweifelsfreie Unterstützung" der serbischen EU-Kandidatur, die Van der Bellen neuerlich bekräftigte. Man unterstütze die Kandidatur "voll und ganz". Im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes im zweiten Halbjahr 2018 würden die Beitrittsgesuche der Westbalkanländer "eine der Prioritäten" sein. Der unlängst von EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn genannte Zeithorizont (2025) läge durchaus im Bereich des Möglichen, so Van der Bellen.

Am Nachmittag stand auch noch ein Treffen mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka auf dem Programm des serbischen Präsidenten. Am Donnerstag hatte er sich bereits mit Wirtschaftsvertretern getroffen.