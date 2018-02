Vucic trifft Van der Bellen und Kurz .

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic wird am Freitag in Wien erwartet. Zum Auftakt des Staatsbesuchs wird Vucic von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren begrüßt. Zu Mittag ist ein Pressegespräch der beiden Präsidenten geplant. Am frühen Nachmittag trifft Vucic, der zwischen 2014 und Ende Mai 2017 Ministerpräsident war, auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).