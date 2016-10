"Uns ist überhaupt nur ein Vorfall in Spittal bekannt. Dort hatten zwei Jugendliche Masken mit - allerdings waren das keine Clownmasken. Sie haben sich die Masken dann aufgesetzt, damit ihre Mitschüler Fotos von ihnen machen konnten", sagte Polizeisprecher Michael Masaniger. Die Jugendlichen seien abgemahnt worden, Anzeige habe es aber keine gegeben. Auch was den kolportierten Vorfall in Moosburg angeht, so sei bei der Polizei keine Anzeige eingelangt.

Eine bestätigte Attacke sogenannter Grusel-Clowns gab es unterdessen in Deutschland. Zwei Maskierte haben in Gelsenkirchen einen 33-Jährigen mit einem Messer angegriffen und dabei leicht verletzt. Der Mann erlitt eine Schnittwunde an der Hand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.