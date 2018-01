Die 28-jährige Tirolerin belegte am Freitag beim Weltcup-Finale am Königssee Platz drei. Geschlagen geben musste sich Flock nur den beiden Deutschen Jacqueline Lölling und Tina Hermann. Lölling gewann auch den Gesamtweltcup.

Flock hatte in dieser Saison bereits beim Weltcup-Auftakt in Lake Placid und zuletzt in St. Moritz triumphiert. Bei der Heim-EM Mitte Dezember in Innsbruck gab es für die Österreicherin Bronze.