Die 25-Jährige setzte sich in der ersten von zwei Abfahrten in Lake Louise 0,09 Sekunden vor der Liechtensteinerin Tina Weirather und 0,30 vor der sensationell starken US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin durch.

Für Hütter war es der zweite Weltcupsieg nach dem Super-G im März 2016 in Lenzerheide. Christine Scheyer war als Zwölfte zweitbeste Österreicherin. Anna Veith hatte bei ihrem Comeback 2,11 Sekunden Rückstand und kam nicht unter die Top 20..

Kurz vor dem Ziel zu Sturz kam die US-Amerikanerin Lindsey Vonn, die bei der letzten Zwischenzeit noch in Führung gelegen war. Sie durchschlug zwei Zäune und fuhr aber auf eigenen Skiern ins Ziel.

Weil Vincent Kriechmayr den Super-G in Lake Louise für sich entschied, gab es nach fast zwei Jahren damit wieder einmal österreichische Siege von Damen und Herren an einem Tag. Zuletzt war dies am 20. Dezember 2015 der Fall. Da hatte Marcel Hirscher den Riesentorlauf-Klassiker in Alta Badia für sich entschieden und seinen 35. Weltcup-Sieg gefeiert. In der Folge hatte Eva-Maria Brem beim Riesentorlauf in Courchevel den Sieg (ihren zweiten im Weltcup) geholt.