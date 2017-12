Kirchgasser erlitt Kreuzbandzerrung und Knochenprellung .

Die Salzburger Skirennläuferin Michaela Kirchgasser hat am Mittwoch bei ihrem Einfädler im Training für den Weltcup-Parallelslalom in Courchevel eine Zerrung des vorderen Kreuzbandes und eine Knochenprellung im rechten Knie erlitten. Dies habe eine Diagnose nach der Rückreise in Innsbruck ergeben, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am späten Mittwochabend mitteilte.