Kirchgasser und Thalmann führen ÖSV-Levi-Team an .

Die in der vergangenen Saison stärksten österreichischen Slalomläuferinnen Michaela Kirchgasser (10. der Disziplinwertung) und Carmen Thalmann (12.) führen das Aufgebot des Österreichischen Skiverbandes für den Weltcup-Slalom in Levi am Samstag an (10.00/13.00 Uhr MEZ). Das Team umfasst zehn Läuferinnen.