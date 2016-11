Die 32-jährige US-Amerikanerin erlitt laut Angaben der Website der "Gazzetta dello Sport" bei einem Trainingssturz in Vail in Colorado einen Oberarmbruch. Sie wurde noch am Freitag operiert.

Vonn wollte Ende November in Lake Louise ein Comeback nach dem am 27. Februar im Super-G in Andorra erlittenen Bruch des Schienbeinkopfes geben. Wie lange sie nun ausfällt, war vorerst nicht bekannt.