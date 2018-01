Rebensburg gewann Kronplatz-Riesentorlauf .

Viktoria Rebensburg hat sich nach zweiwöchiger Krankheitspause mit einem Sieg im alpinen Ski-Weltcup zurückgemeldet. Die deutsche Olympiasiegerin von 2010 gewann am Dienstag den Weltcup-Riesentorlauf am Kronplatz knapp vor der Norwegerin Ragnhild Mowinckel (+0,03 Sek.). Rang drei ging an die Italienerin Federica Brignone (0,66), beste Österreicherin wurde Stephanie Brunner (2,79) als Zwölfte.