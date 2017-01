Fünfter war Max Franz (+0,16), Siebenter Romed Baumann (0,42). Nach 40 Läufern lag Matthias Mayer auf Rang elf (0,93). Das Training war mehrere Male wegen Stürzen unterbrochen, so fädelten die US-Amerikaner Steven Nyman, am Mittwoch der Schnellste, Travis Ganong und Andrew Weibrecht jeweils bei anderer Stelle an einem Tor ein.

Am Freitag geht als Auftakt der Hahnenkammrennen der Super-G in Szene, Samstag folgt die Abfahrt, Sonntag der Slalom.